Estudiante posadeña se entrevistó con el Secretario de Estado de los EE.UU

La joven estudiante misionera Ornella Dotti, egresada del Instituto Adventista Mariano Moreno y actual estudiante de segundo año de la carrera de abogacía en la UBA, pudo conocer nada menos que al Secretario de Estado de los Estados Unidos, de visita en el país.

Dotti se entrevistó y pudo intercambiar algunas palabras con Anthony Blinken, durante la visita que este hizo al Cabildo el viernes pasado, justo antes de reunirse con el presidente Javier Milei.

Esta estudiante de 20 años, que apunta a hacer una carrera en el Servicio Diplomático, fue seleccionada por un programa de la Embajada de los Estados Unidos que promueve y fomenta a los estudiantes con intereses en la Diplomacia.

Hace tres años, aún cursando el 5° año, Ornella Dotti fue una de las seleccionadas para el programa “Jóvenes Embajadores 2021” y a partir de allí empezó a formar parte del área de “Alumni” de la Embajada de los Estados Unidos.

Dotti también fue seleccionada el año pasado para el programa “Embajador por un Día” que lleva adelante la sede diplomática británica en la Argentina.

“Algo distinto de estos programas es que apelan a la federalismo y son gratuitos, dándole una gran oportunidad a los chicos y chicas del interior”, destacó Dotti, en diálogo con Plan B.

“Pude hablar con el Secretario de Estado y comentarle lo que vengo haciendo en mis estudios, y cómo me interesan las relaciones internacionales. Nos comentó también que él considera que los Estados Unidos tienen mucho que aprender de la Argentina y que los jóvenes podemos hacer la diferencia”, explicó.

El Departamento de Estado quiere invertir en capacitación para jóvenes de todo el mundo ya que de esa forma busca mejorar las posibilidades de desarrollo de los países y consolidar más la Democracia y los Derechos Humanos.

“Por mi parte, le conté que gracias al programa estudio derecho y me interesan las relaciones internacionales y la diplomacia. Hace dos meses fui a un Modelo Internacional de las Naciones Unidas en República Dominicana donde gané él máximo premio. Probablemente si no hubiera participado de estos programas de la Embajada, no me hubiera interesado hacer este tipo de competencias”, relató.

