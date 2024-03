El Senado rechazó el DNU y ahora pasa a Diputados

En un final anunciado, el Senado rechazó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación de la economía, y la estrategia de Gobierno de Javier Milei dependerá ahora de lo que ocurra en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tendrá un poco más de margen para conseguir una aprobación que ratifique la norma, pero nada está garantizado.

El kirchnerismo junto a los senadores de los bloques federales y un par de radicales aportaron los 42 votos para rechazar el mega decreto que cosechó 25 adhesiones entre La Libertad Avanza, sus socios del Pro, y la mayoría de los radicales. En tanto, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la cordobesa Alejandra Vigo junto al radical Maximiliano Abad se inclinaron por la abstención. Previo a la sesión, hubo presiones para tratar de restarle quórum al kirchnerismo.

Fuentes legislativas aseguraron que varios senadores provinciales recibieron llamados no solo del oficialismo sino desde el propio Ejecutivo. Aunque no tuvieron mucho efecto porque la reunión arrancó con la presencia de senadores de distintos espacios. Ya en el debate hubo posiciones que causaron sorpresa como la expresada por Martín Lousteau, presidente del radicalismo, quien votó en contra del DNU porque es “inconstitucional”. “Son más de 300 artículos, deroga más de 80 leyes, no tenemos más nada que discutir”, agregó el senador, quien citó a Raúl Alfonsin al apuntar que “las formas son el fondo” de la cuestión.

La cordobesa Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti, se abstuvo en la votación, pero durante el debate explicó que si bien comparte “muchos de los aspectos” del DNU, “es imposible y sumamente inviable considerarlo a libro cerrado”. Mientras que su compañero en el bloque de Unidad Federal, Edgardo Kueider fundamentó su rechazo al mega decreto al resaltar que “hay una amplia coincidencia en que es inconstitucional”.