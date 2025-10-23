Asumió Paonessa como Defensor del Pueblo de Posadas

Desde este jueves, Posadas tendrá nuevo Defensor del Pueblo. Se trata del doctor Juan Matías Paonessa que asumirá en lugar de Valeria Fiore Cáceres quien fue designada como ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones.

El presidente del Concejo Deliberante, Jair Dib tomará juramento en la sesión del jueves.

Paonessa, de 26 años, abogado y profesional del ámbito jurídico-legislativo, tiene una destacada trayectoria en la gestión normativa y modernización institucional. Se desempeñó como Prosecretario del Digesto Jurídico de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. Desde este rol, integró el equipo técnico que impulsa el Digesto Jurídico Municipal, un programa estratégico que brinda herramientas normativas a Concejos Deliberantes y gobiernos locales, promoviendo transparencia, accesibilidad y eficiencia legislativa en todo el territorio provincial.

Asimismo, representó a la Legislatura misionera en foros de concejales y encuentros legislativos, donde expuso sobre la importancia de la organización normativa en el ámbito local.

Paonessa se define como “abogado, emprendedor y prosecretario legislativo”, combinando su formación jurídica con un perfil activo en la gestión pública y el desarrollo local.