Arranca hoy la 10ª edición de la Expo Posadas Ciudad Universitaria

Desde este miércoles y hasta el viernes 22, el Parque de la Cascada de la costanera será el escenario de la 10ª edición de la Expo Posadas Ciudad Universitaria, el evento educativo más importante de la región que concentra toda la oferta académica de nivel superior en un solo lugar.

La propuesta, organizada por la Agencia Universitaria de Posadas, reúne a las siete universidades radicadas en la capital misionera y a casi 60 institutos de educación superior. En total, los visitantes podrán conocer de primera mano más de 300 carreras disponibles para futuros ingresantes.

Durante tres días, estudiantes, docentes y familias tendrán la oportunidad de acceder a información clave sobre planes de estudio, requisitos de ingreso, modalidades de cursada y propuestas de formación en distintos campos del conocimiento. Además, se generará un espacio de encuentro e intercambio que permite orientar vocaciones y abrir nuevas oportunidades para quienes están por dar el paso hacia la educación universitaria o terciaria.

La Expo se desarrollará en el horario de 10 a 17 horas, con entrada libre y gratuita, consolidándose como un punto de referencia para quienes buscan proyectar su futuro académico y profesional en Misiones y la región.