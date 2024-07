Veinte días sin Loan

Una de las primas del niño desaparecido desde el 13 de junio pasado, declaró ante la fiscalía federal de Goya en la jornada de ayer. Dijo que la versión del atropellamiento a Loan es mentira. El abogado mediático Fernando Burlando recorrió la zona donde se lo vio por última vez al pequeño y volvió a criticar al gobernador, a la Justicia y a la policía provincial.

Camila es la esposa de Diego “Huevo” Núñez, sobrino de Laudelina y José Peña, el papá de Loan. Ella estuvo ese 13 de junio en la casa de la abuela Catalina, del paraje correntino Algarrobal, cuando el nene de 5 años desapareció, y también presenció la búsqueda del chiquito.

Este martes, se presentó voluntariamente a dar testimonio ante el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán. Llevaba a upa uno de sus hijos, tapado con una campera para no ser captado por las cámaras. No habló con la prensa, pero su abogada sí: “Es imposible lo que dijo su tía. No vio ningún accidente porque estuvo en todo momento con Laudelina”.

Camila había llegado desde 9 de Julio a las 13.35 a la fiscalía de Goya. Lo hizo a bordo de una camioneta gris y junto a ella iban su abogada y también el perito criminalístico Alan Cañete. El especialista habló con la prensa mientras la joven declaraba ante el fiscal De Guzmán, quien investiga la desaparición de Loan con la PROTEX -a cargo de Alejandra Mangano y Marcelo Colombo-, bajo las órdenes de la jueza Cristina Pozzer Penzo.

Camila les dijo que “no se separó” de su tía ese 13 de junio pasado, desde que todos salieron hacia el naranjal hasta que ambas llegaron hasta la tranquera y regresaron a la casa de la abuela Catalina. Incluso, contó que la joven presenció el momento en el que Laudelina recibió el llamado de su marido, Antonio Benítez, preso en el marco de esta causa, y en el que, se presume, le avisó que Loan se había perdido

El enojo de Burlando

El mediático abogado que representa al padre y la madre de Loan Peña, recorrió ayer la zona donde fue visto por última vez el niño de cinco años. Dijo que hay un campo vecino que conecta con un camino que comunica a la Ruta Nacional 12, toda esa zona según el letrado no fue rastrillada.

También revisó un pozo de agua en desuso que, siempre según lo expresado por Burlando, no fue revisado. “Me gustaría que esté acá el fiscal”, dijo.

Al mediodía de ayer frente a la sede de la fiscalía federal donde declaró la prima de Loan, expresó: “Parece que hay secreto de sumario solamente para algunos”. Refiriéndose de esa forma la intervención del gobernador de la provincia el pasado sábado 29 de junio cuando reveló vía su cuenta de X, parte de la declaración de Laudina.

Por último, remarcó: “No hay datos de Loan y creo que la investigación está desorientada”.

Fuente: Corrienteshoy.com