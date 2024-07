Los 11 de Lionel Scaloni para los cuartos de final ante Ecuador

La Selección Argentina se entrenó este martes en la ciudad de Houston, donde mañana, en el NRG Stadium, se enfrentará con Ecuador por un lugar en las semifinales de la Copa América 2024, por lo que el entrenador Lionel Scaloni ya comenzó a prepara el equipo, con la duda sobre el estadio de Lionel Messi.

Luego de alternar con algunos habituales suplentes en la victoria ante Perú, el DT pondría lo mejor a disposición por los cuartos de final, a la espera de Messi, quien evoluciona favorablemente de su contractura en el aductor derecho y este martes practicó a la part de sus compañeros. De todos modos, al momento se desconoce si está o no al 100% como para ser titular.

Seguramente la presencia o no del capitán en el equipo puede llegar a modificar la cuestión de mitad de cancha en adelante, mientras que atrás estaría todo más claro: los cuatro que custodiaría a Dibu Martínez serían nuevamente Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Las dudas arrancan en el mediocampo, donde la única fija parece ser Rodrigo De Paul, aunque regresaría Alexis Mac Allister al primer equipo. Leandro Paredes y Enzo Fernández pelearían por el otro lugar.

Arriba, el afilado Lautaro Martínez volvería a ser el «9» por encima de Julián Álvarez, y tras su gran actuación ante Perú, posiblemente Ángel Di María se mantenga en el equipo, en especial si Messi no llega a ir de arranque. En este marco, podría sumarse Nicolás González.

Cómo está Lionel Messi

El conjunto nacional, con Lionel Messi a la par por primera vez en los últimos días, se entrenó en la ciudad de Texas. Según informó Gastón Edul, el capitán entrenó junto al plantel durante toda la práctica, de principio a fin, y está mejorando.

Sin embargo, el cuerpo técnico esperará hasta la última práctica, la de este miércoles, para terminar de definir si el astro será titular o esperará para ingresar desde el banco de suplentes.

El probable equipo de la Selección Argentina vs Ecuador

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi o Ángel Di María, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.

Calendario de cuarto de final de la Copa América

Argentina vs. Ecuador | 4 de julio, a las 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

Venezuela vs. Canadá | 5 de julio, a las 22 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 19 horas | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 22 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.