Paro nacional docente: sin clases en escuelas públicas este martes

Docentes de todo el país, nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), llevan adelante este martes un paro nacional en reclamo de mejoras salariales.

En Misiones, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) confirmó su adhesión a la medida, por lo que gran parte de las escuelas públicas permanecen sin actividad.

La jornada de huelga, convocada bajo el lema “La escuela enseña y construye esperanza”, incluye en Buenos Aires una movilización al Congreso de la Nación desde las 10:00, con posterior marcha hacia el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.

Desde la organización gremial nacional remarcaron que el reclamo se centra en la reapertura de paritarias, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la defensa de la educación pública frente al recorte de fondos y programas.

En tanto, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEPM), la Asociación de Institutos Privados de Misiones (AIPEM) y la Unefam informaron que los establecimientos de gestión privada funcionan con normalidad, garantizando el acompañamiento pedagógico a los estudiantes.