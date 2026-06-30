Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni

La Casa Rosada oficializó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia ante el avance de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y la inminencia de una interpelación en el Senado.

El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei a través de su cuenta en la red social X, donde publicó una fotografía junto a Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Aquí delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, escribió el mandatario, al tiempo que confirmó que la ceremonia de jura se realizará el próximo martes a las 16.

La llegada de Santilli marca un cambio de perfil dentro del Gabinete. Hasta ahora ministro del Interior, el dirigente proveniente del PRO asumirá la coordinación política del Gobierno con el objetivo de recomponer el diálogo con gobernadores, ordenar la agenda legislativa y fortalecer la articulación entre los distintos ministerios en una etapa considerada clave para la gestión libertaria.

En paralelo, el Ejecutivo avanzará con una reestructuración del organigrama nacional. Según trascendió desde la Casa Rosada, el Ministerio del Interior será absorbido por la Jefatura de Gabinete y sus funciones quedarán bajo la coordinación de Ignacio Devitt, quien actuará como principal enlace técnico con las provincias y el Congreso.

Desde el oficialismo sostienen que Santilli aporta experiencia de gestión y capacidad de negociación en un contexto en el que el Gobierno necesita consolidar acuerdos parlamentarios para impulsar su agenda de reformas económicas e institucionales. Entre las prioridades aparecen el tratamiento del denominado Súper RIGI, la reforma electoral, los proyectos de desregulación económica y diversos pliegos judiciales.

La designación también representa un nuevo acercamiento entre La Libertad Avanza y sectores del PRO, profundizando la incorporación de dirigentes de ese espacio al Gobierno nacional.

La salida de Adorni

La renuncia de Manuel Adorni se produjo luego de varios meses de un creciente escándalo por el crecimiento de su patrimonio y por una investigación judicial que analiza presuntas inconsistencias en su evolución patrimonial, vinculadas a viajes, adquisiciones inmobiliarias y movimientos financieros.

El desgaste político se profundizó ante la demora en la presentación de su declaración jurada y la posibilidad de enfrentar una interpelación en el Senado, situación que terminó acelerando su salida del Gabinete.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, fue una de las voces que reclamó una definición. Tras conocerse la designación de Santilli, expresó su respaldo al nuevo funcionario y sostuvo que el Gobierno debe concentrarse en “las leyes importantes que impulsa el Presidente” y dejar atrás las controversias que desviaban la atención de la agenda oficial.

Fuentes oficiales confirmaron además que Adorni dejará de integrar el directorio de YPF, cargo para el que había sido designado en enero de este año. La decisión será formalizada durante la próxima semana.

Su continuidad en la petrolera había generado críticas desde distintos sectores de la oposición, que cuestionaban que permaneciera en ese puesto luego de abandonar la Jefatura de Gabinete.

Con estos movimientos, el Gobierno busca relanzar su gestión, fortalecer la coordinación política y recuperar margen de maniobra tanto en el Congreso como en la relación con las provincias, en una etapa que considera decisiva para avanzar con el programa de reformas impulsado por Javier Milei.