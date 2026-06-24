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Desde hoy, las terminales UNaM y Quaranta estarán abiertas hasta las 23

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La Municipalidad de Posadas informa que, a partir de hoy, martes, las terminales de transferencia UNaM y Quaranta del Sistema Integrado de Transporte Urbano extenderán su horario de funcionamiento hasta las 23, de lunes a viernes.

«La medida tiene como objetivo brindar una mayor cobertura para los usuarios del transporte público, facilitando las conexiones entre líneas y acompañando las necesidades de quienes desarrollan actividades laborales, educativas, comerciales o recreativas durante la tarde y la noche», explicaron desde la comuna.

«Con esta ampliación, los pasajeros contarán con más tiempo para hacer combinaciones y trasbordos dentro del sistema, mejorando la accesibilidad y la conectividad en distintos puntos de la ciudad», agregaron.

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana destacaron que la iniciativa forma parte de las acciones que buscan optimizar el servicio de transporte público y responder a las demandas de los vecinos, promoviendo una movilidad más eficiente, segura y accesible para todos.

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