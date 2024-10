Boca enfrenta a Gimnasia por el pase a semifinales de la Copa Argentina

Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán hoy en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, para definir al último semifinalista de la Copa Argentina. Ambos equipos, en momentos de incertidumbre, buscarán una victoria que les permita avanzar a la siguiente fase, donde los espera Vélez.

Boca, bajo la dirección de Fernando Gago, comenzó su ciclo con un tropiezo, cayendo 3-0 frente a Tigre en su debut. “Decidimos dar nuevas oportunidades a jugadores que habían sido relegados”, aseguró Gago, quien también contará con Sergio Romero.

La Copa Argentina se presenta como la vía más accesible para que el Xeneize clasifique a la Copa Libertadores del próximo año, dado que actualmente se encuentra a siete puntos de la clasificación en la tabla anual.

Por su parte, Gimnasia, dirigido por Marcelo Méndez, llega al partido con esperanzas, aunque su presente no es el mejor. El Lobo no suma tres puntos desde hace cinco fechas en la Liga Profesional. Además, Méndez deberá decidir quién reemplazará a Nicolás Colazo, que sufrió un desgarro en el abductor y no viajó a Rosario.

Último antecedente entre Boca y Gimnasia

El partido más reciente entre ambos equipos fue el 16 de julio, donde Boca se impuso 3-1 en el Torneo de la Liga Profesional. Sin embargo, en la Copa Argentina 2018, Gimnasia eliminó a Boca en octavos de final con un gol de Jan Hurtado en el último minuto.

Detalles del partido

Fecha: Miércoles 23 de octubre de 2024

Hora: 21:10 (hora Argentina)

Estadio: Estadio Marcelo Bielsa, Rosario, Santa Fe

Transmisión: TyC Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Probable formación de Gimnasia

Marcos Ledesma; Juan Pintado, Leonardo Morales, Enzo Martínez y Rodrigo Gallo; Lucas Castro, Martín Fernández y Augusto Max; Matías Abaldo, Rodrigo Castillo y Norberto Briasco

Probable equipo de Boca

Sergio Romero o Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Cristian Medina, Ignacio Miramón o Guillermo Fernández o Tomás Belmonte y Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Miguel Merentiel o Exequiel Zeballos.