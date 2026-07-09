Mundial 2026: remontada histórica y clasificación argentina

En otro partido para el infarto, la Selección Argentina dio vuelta un 0-2 ante Egipto, se impuso por 3-2 y avanzó a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko habían adelantado a los africanos, pero Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández lo dieron vuelta sobre el final para meterse en la próxima ronda, donde espera por el ganador de Colombia ante Suiza.

El duelo comenzó con el pie izquierdo. Sobre el cuarto de hora de juego, un centro desde la derecha fue a la cabeza de Yasser Ibrahim, que la cruzó y abrió el marcador. Apenas unos minutos más tarde, Nicolás Tagliafico fue derribado en el área, Francois Letexier sancionó penal pero Mostafa Shobeir se lo atajó a Lionel Messi y posteriormente tuvo otras dos intervenciones impresionantes.

En el complemento, Mostafa Ziko anotó el segundo pero el VAR salvó a la Scaloneta al cobrar una infracción previa sobre Lisandro Martínez. De todas maneras, el propio Ziko estiró la ventaja justo antes de la pausa de hidratación luego de un gran contragolpe.

Cuando parecía que todo estaba perdido, apareció el fuego sagrado de los campeones vigentes: Cristian Romero ganó de cabeza para descontar a los 79 minutos y Lionel Messi metió una volea sensacional a los 83′ para decretar un rápido empate. En la última, Lautaro Martínez metió un centro preciso para Enzo Fernández, que sentenció la histórica remontada.

Fue final 3-2 para la Selección Argentina, que se metió en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde enfrentará a Suiza.