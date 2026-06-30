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Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 para este lunes

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La fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya forma parte de la historia y de las estadísticas. En ese contexto, este domingo comenzaron a desarrollarse los 16avos de final del propio certamen.

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, terminó como líder del Grupo J con puntaje ideal y en su cruce de 16vos tendrá enfrente a Cabo Verde. A continuación, las fechas, los horarios y los resultados para seguir cómo se define al campeón de la Copa Mundial de la FIFA en la final del domingo 19 de julio.

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs. Japón – Houston Stadium -14.00hs
  • Alemania vs. Paraguay – Boston Stadium – 17.30hs
  • Países Bajos vs. Marruecos – Estadio Monterrey – 22.00hs

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega – Dallas Stadium – 14.00hs
  • Francia vs. Suecia – New York New Jersey Stadium – 18.00hs
  • México vs. Ecuador – Estadio Ciudad de México – 22-00hs

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs. RD Congo – Atlanta Stadium – 13.00hs
  • Bélgica vs. Senegal – Seattle Stadium – 17.00hs
  • Estados Unidos vs. Bosnia – San Francisco Bay Area Stadium – 21.00hs

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria – Los Angeles Stadium – 16.00hs
  • Portugal vs. Croacia – Toronto Stadium – 20.00hs

Viernes 3 de julio

  • Suiza vs. Argelia – BC Place Vancouver – 00.00hs
  • Australia vs. Egipto – Dallas Stadium – 15.00hs
  • Argentina vs. Cabo Verde – Miami Stadium – 19.00hs
  • Colombia vs. Ghana – Kansas City Stadium – 22.30hs

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