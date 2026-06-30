Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 para este lunes
La fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya forma parte de la historia y de las estadísticas. En ese contexto, este domingo comenzaron a desarrollarse los 16avos de final del propio certamen.
La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, terminó como líder del Grupo J con puntaje ideal y en su cruce de 16vos tendrá enfrente a Cabo Verde. A continuación, las fechas, los horarios y los resultados para seguir cómo se define al campeón de la Copa Mundial de la FIFA en la final del domingo 19 de julio.
Lunes 29 de junio
- Brasil vs. Japón – Houston Stadium -14.00hs
- Alemania vs. Paraguay – Boston Stadium – 17.30hs
- Países Bajos vs. Marruecos – Estadio Monterrey – 22.00hs
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega – Dallas Stadium – 14.00hs
- Francia vs. Suecia – New York New Jersey Stadium – 18.00hs
- México vs. Ecuador – Estadio Ciudad de México – 22-00hs
Miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs. RD Congo – Atlanta Stadium – 13.00hs
- Bélgica vs. Senegal – Seattle Stadium – 17.00hs
- Estados Unidos vs. Bosnia – San Francisco Bay Area Stadium – 21.00hs
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria – Los Angeles Stadium – 16.00hs
- Portugal vs. Croacia – Toronto Stadium – 20.00hs
Viernes 3 de julio
- Suiza vs. Argelia – BC Place Vancouver – 00.00hs
- Australia vs. Egipto – Dallas Stadium – 15.00hs
- Argentina vs. Cabo Verde – Miami Stadium – 19.00hs
- Colombia vs. Ghana – Kansas City Stadium – 22.30hs