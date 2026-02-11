La CGT marcha al Congreso contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización masiva frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

La iniciativa comenzó su tratamiento este miércoles en el Senado y la central obrera decidió manifestarse desde las 15, en coincidencia con el debate parlamentario.

La conducción sindical resolvió avanzar con la protesta tras meses de tensiones con el Ejecutivo nacional. Los gremios cuestionaron el alcance de los cambios propuestos en el mercado laboral. Según plantearon, la iniciativa oficial prevé modificaciones en el cálculo de indemnizaciones, en la regulación de jornadas laborales y en la ultraactividad de los convenios. Además, señalaron que esos puntos afectan derechos que consideran conquistas históricas.

El Consejo Directivo de la CGT acordó la marcha, aunque en las semanas previas surgieron diferencias internas. Mientras algunos dirigentes buscaron sostener canales de diálogo con el Gobierno nacional y legisladores, otros sectores promovieron medidas más contundentes. Entre esas opciones figuraron paralizaciones sectoriales y un eventual paro general. Finalmente, la central optó por movilizar sin anunciar un paro nacional unificado, aunque habilitó a cada sindicato a definir acciones propias.

En ese contexto, los principales referentes calificaron el proyecto como “un avance que podría debilitar la negociación colectiva y limitar los mecanismos de representación gremial”. Asimismo, distintas organizaciones sociales y sectores sindicales expresaron su adhesión. En varias provincias convocaron marchas y acciones para visibilizar el rechazo a la reforma.

La conducción sindical planteó la movilización como una señal directa al Congreso. Desde los gremios sostuvieron que buscan influir en los legisladores para que introduzcan cambios o rechacen la propuesta. Además, afirmaron que la protesta refleja la preocupación de miles de trabajadores por la estabilidad laboral y los beneficios vigentes.

La CGT denunció que el proyecto posee una “redacción maliciosa” que favorece a grandes empresas y perjudica a las pymes. Entre los puntos más cuestionados mencionaron la limitación de la autonomía sindical y la creación de un “fondo de cese laboral” para reemplazar indemnizaciones tradicionales. También rechazaron la implementación de un banco de horas, al considerar que precariza la jornada laboral.

Por su parte, el Gobierno nacional organizó un operativo especial en el centro porteño. Las autoridades aplicarán el protocolo antipiquetes y desplegarán fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso. El esquema incluirá vallados, cortes y accesos restringidos para ordenar el ingreso de manifestantes y resguardar el edificio parlamentario.

Según el cronograma oficial, los ingresos a la cámara de Diputados estarán habilitados únicamente por Riobamba y Bartolomé Mitre —para acceso y salida peatonal y cocheras— y por Sarandí e Hipólito Yrigoyen, donde funcionará una salida controlada para el personal. Además, las fuerzas de seguridad dispondrán cierres totales y parciales en cruces como Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos y Alsina.

En paralelo, las columnas sindicales y políticas concentrarán en puntos diferenciados. La CGT ingresará por Hipólito Yrigoyen, mientras que organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y sectores del peronismo se ubicarán sobre Avenida Rivadavia, Avenida de Mayo y calles aledañas. Las fuerzas de seguridad monitorearán esos movimientos para evitar cruces.

El acto central permitirá medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo en esta etapa. Desde la central obrera advirtieron que, si el Senado avanza sin modificaciones, convocarán a un paro nacional como siguiente paso.