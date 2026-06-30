«Hugo Passalacqua no forma parte de Encuentro Misionero», aclaró Carlos Sartori

El ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, salió aclarar el contexto político luego de la difusión de un comunicado de Encuentro Misionero, espacio que anunció la formalización de su inscripción como partido y cuya publicación incluyó el nombre del mandatario provincial entre sus autoridades.

La situación se explica porque Encuentro Misionero constituye la continuidad legal del Partido de la Concordia Social bajo una nueva denominación, por lo que las afiliaciones y autoridades del antiguo partido fueron incorporadas automáticamente a la nueva estructura.

En ese marco, la publicación generó repercusiones debido a que entre los nombres difundidos figuran dirigentes y funcionarios que no autorizaron su permanencia en ese espacio político.

«Tanto el gobernador como la inmensa mayoría de los funcionarios, dirigentes y militantes de la provincia que lo acompañamos, formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más», empezó a describir Sartori.

«Hay un grupo -continuó el ministro- que formó otro espacio, abandonó ese proyecto, llevándose, entre otras cosas, fichas de afiliación, es decir, usando nuestros nombres sin autorización. Es por ello que vamos a renunciar oficialmente, primero porque la Renovación desapareció, y segundo, porque nadie nos pidió permiso para que estemos ahí: se están violentando derechos y no lo podemos permitir».

En ese sentido, agregó que «es importante aclarar esto para evitar la desinformación que se genera en posteos de redes sociales. Hay que poner la cara y decirle a la gente que se quede tranquila, que el gobernador está en este momento abocado a la gestión».

A su vez, Sartori definió a Passalacqua como «una persona muy respetuosa de la voluntad y decisiones personales de quienes tengan otros pensamientos e ideas», y en ese entendimiento enfatizó que el mandatario “está decidido por su rumbo político, siempre con el norte firme, que es el pueblo misionero».