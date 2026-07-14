Hoy comienza el receso escolar de invierno

Desde este lunes 13, se inicia oficialmente el receso escolar de invierno en todos los establecimientos educativos de la provincia de Misiones. Tal como lo establece el calendario escolar 2026, las vacaciones se extenderán hasta el viernes 24 de julio, mientras que el regreso a las aulas está previsto para el lunes 27.

El cronograma fue confirmado por el Ministerio de Educación de Misiones y se enmarca en el calendario educativo acordado para las 24 jurisdicciones del país. La provincia integra el grupo que inicia el receso este 13 de julio, junto con otras jurisdicciones argentinas.

Durante estas dos semanas, miles de estudiantes y docentes tendrán una pausa en las actividades escolares antes de retomar el segundo tramo del ciclo lectivo, con el objetivo de completar los 190 días de clases previstos para este año.

Como ocurre cada año, las vacaciones de invierno también representan un importante movimiento para el sector turístico, comercial y gastronómico de la provincia, que prepara una variada agenda de actividades recreativas y culturales destinadas tanto a las familias misioneras como a los visitantes que eligen Misiones durante el receso invernal.