Femicidio de Cecilia: condenaron al clan Sena a prisión perpetua

La Justicia dio a conocer este martes la sentencia contra el clan Sena, implicados en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La audiencia virtual, que inició a las 9 de la mañana, declaró prisión perpetua para la familia.

César Sena recibió la máxima pena por ser el autor del crimen, al tiempo que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron declarados culpables por ser partícipes necesarios.

Por su parte, Gustavo Obregón fue sentenciado a cuatro años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Fabiana Cecilia González se le impusieron cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mismo ilícito cometido por Gustavo Melgarejo, quien recibió dos años y diez meses.

Fuente: Noticias Argentinas.