El Papa León XIV visitará la Argentina en noviembre

El Gobierno nacional confirmó la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su primera gira por Sudamérica desde el inicio de su pontificado.

La llegada marcará el regreso de un Sumo Pontífice al país después de 39 años y se perfila como uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más importantes de 2026.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, luego que el Vaticano difundiera el itinerario de la gira apostólica, que también incluirá escalas en Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Según informó la Santa Sede, León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján durante su permanencia en el país. Si bien el cronograma definitivo aún no fue dado a conocer, se prevé que encabece celebraciones religiosas multitudinarias y mantenga encuentros pastorales e institucionales.

Tras la confirmación, el presidente Javier Milei celebró la noticia a través de sus redes sociales y destacó que el Pontífice aceptó la invitación oficial que el Gobierno le había extendido a comienzos de año. «Argentina va a recibir al Papa. Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos», expresó el mandatario.

Por su parte, Pablo Quirno recordó que había entregado personalmente la invitación al Pontífice y celebró la confirmación del viaje. Además, anunció que este miércoles brindará una conferencia de prensa en la Casa Rosada para ofrecer detalles de la visita oficial.

La llegada de León XIV pondrá fin a casi cuatro décadas sin una visita papal a la Argentina. La última vez que un Papa estuvo en el país fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje. Desde entonces, transcurrió el pontificado completo de Francisco, el primer Papa argentino, quien nunca visitó su país natal durante su liderazgo de la Iglesia Católica.

De cara a la visita, el Gobierno nacional conformará un comité interministerial para coordinar el operativo de seguridad, logística, protocolo, traslados, asistencia sanitaria y organización de los actos públicos que se desarrollarán durante la estadía del Sumo Pontífice. Participarán la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Seguridad y las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias involucradas.