Se espera una jornada mayormente soleada, con un leve aumento de nubosidad por la tarde especialmente en las zonas sur y centro. Las temperaturas mínimas al amanecer oscilarán entre 5 °C y 10 °C, con presencia de neblinas en localidades ribereñas.

Por la tarde, los vientos del noreste elevarán las máximas hasta 22 °C – 25 °C, con Puerto Iguazú alcanzando los 25 °C como máxima provincial, y Montecarlo registrando la temperatura más baja con 5 °C. No se prevén precipitaciones y la calidad del aire será regular.

En tanto el jueves, el ingreso de aire frío desde la madrugada traerá vientos del sur con ráfagas de hasta 40 km/h. La mitad sur de Misiones amanecerá con cielo bastante nublado hasta el mediodía, aunque sin lluvias. Las temperaturas máximas bajarán en el sur, ubicándose en torno a los 21 °C, mientras que en el resto de la provincia la disminución será más leve.

La mínima más baja se registrará en San Pedro con 8 °C. Se mantiene la probabilidad alta de neblinas y nieblas, y la calidad del aire seguirá siendo regular.

El viernes continuará el tiempo estable con poco cambio térmico. Vientos del sureste, este y noreste, cargados de humedad, favorecerán la formación de nubosidad hacia la tarde. Las mínimas oscilarán entre 7 °C y 10 °C, y las máximas estarán entre 20 °C y 25 °C, con San Vicente marcando la mínima más baja. El fin de semana se perfila con buen tiempo, mañanas frescas y tardes templadas a algo cálidas.