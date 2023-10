Sin Di María pero con Messi, la nueva lista de la Scaloneta

Estos nombres se suman al del arquero Gerónimo Rulli (Ajax), quien ya no estuvo disponible para la anterior citación, mientras que tampoco aparecen los jugadores que forman parte habitual de este proceso como Facundo Medina (Lens) y Giovanni Simeone (Napoli). Además, no fueron llamados en esta oportunidad Marcos Senesi (Bournemouth), Facundo Buonanotte (Brighton and Hove) y Alan Velasco (FC Dallas).