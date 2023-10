Semana de cierre de campaña para los candidatos presidenciales

De cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo, los candidatos a presidente de las distintas fuerzas políticas encabezan cierres de campaña en distintos puntos del país. Antes de que comience la veda electoral el viernes, los políticos organizaron un frenético raid que los tendrá viajando por distintos puntos del país en busca de votos.

Vale recordar que en las PASO, algunos de los actos previstos tuvieron que suspenderse a raíz de la conmoción ocasionada por el crimen de la menor Morena Domínguez, de 11 años, que tuvo lugar en la localidad de Lanús. En esta oportunidad, algunos políticos decidieron retomar la idea de realizar múltiples actos en distintos puntos del país. Solo el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, encabezará un único acto multitudinario, aunque también se movilizó en los últimos días por distintas localidades.

Unión por la Patria

Tras una doble gira que lo llevó por el interior del país el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezará esta semana tres actos clave a modo de cierre. El primero de ellos será el que se lleve a cabo este martes 17 de octubre, cuando los peronistas celebren el Día de la Lealtad con un acto en la cancha de Arsenal de Sarandí.

Con el intendente de Avellaneda, Martín Ferraresi, como anfitrión, en el búnker de Unión por la Patria esperan un gran despliegue de militancia, intendentes, gremios y organizaciones sociales. El acto también oficiará de cierre de campaña bonaerense, y por eso está previsto que junto a Massa, el gobernador Axel Kicillof sea uno de los oradores ante los 35 mil asistentes que esperan.

Siguiendo la misma dinámica que se vio en los cierres de campaña previos a las PASO, el miércoles Massa se mostrará acompañando al candidato a Jefe de Gobierno porteño de UP, Leandro Santoro. No obstante, a diferencia de las primarias, el cierre porteño no se realizará en el Gran Rex sino en el estadio Luna Park.

Por último, según pudo saber Ámbito para el día jueves se prepara un cierre de campaña a nivel nacional. La idea que prima en el búnker de UP es que el escenario elegido sea «una fábrica», y se prevé que se realice alguna provincia a definir. Allí, buscarán rodear al candidato de trabajadores, intentando mostrar la «Argentina que se viene».

Juntos por el Cambio

Al igual que en la previa de las elecciones primarias, Patricia Bullrich encabeza una gira federal con múltiples actos de cierre de campaña. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), realizará este martes un acto de cierre de campaña en la provincia de Mendoza.

El encuentro está previsto a partir de las 18, en el Parque O’Higgins de la capital mendocina, y se prevé que concurra acompañada por su candidato a vicepresidente, el mendocino Luis Petri.

En tanto, para el jueves se espera el acto final de cierre en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, en donde aprovechará para referirse a la polémica por el viaje del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde a Marbella.

El lunes, en Barrancas de Belgrano, Bullrich reiteró su llamado a «terminar de una vez y para siempre con la pesadilla que ha sido el kirchnerismo» y sostuvo que las ideas que propone el postulante a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, «son malas», por lo que le pidió a su electorado que «no compre espejitos de colores».

En el escenario estuvo acompañada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien anunció el sábado pasado como su eventual jefe de Gabinete en caso de llegar a la Casa Rosada; y por el candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

La Libertad Avanza

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei cerrará su campaña este miércoles en el estadio Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires desde las 19, el mismo sitio donde finalizó la campaña en las PASO.