“El viento se llevó todo, no quedó nada”, dijo Valdovino Chagas (42). “Primero vino el granizo, que tenía el tamaño de un huevo de gallina; después el viento y la lluvia. Cuando empezó todo no sabía qué hacer, entonces agarré a mi esposa y a mis hijos, nos abrazamos y empezamos a rezar con la Biblia hasta que pasó el tiempo feo, que duró una hora aproximadamente, aunque no me acuerdo bien”.

“Sólo se escuchaba el ruido de palos y cosas que volaban por el aire, mi casa quedó toda trabada con maderas y se destechó. Mientras eso pasaba, yo sólo pensaba en Dios, no podía hacer otra cosa”, reconoció.