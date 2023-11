Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro

El astro argentino Lionel Messi consiguió este lunes su octavo Balón de Oro, galardón obtenido en base a la obtención del Mundial de Qatar 2022, entregado por la revista France Football en el Théâtre du Châtelet, frente al río Sena, en París, Francia.

«Agradecer a la gente que me votó, que me hizo el ganador del premio y compartir con mis compañeros de Selección y eso viene de la mano de lo obtenido con la Argentina y es en representación de todos. Es un regalo del cuerpo técnico, compañeros y de la Argentina», indicó Messi en el estrado del Théâtre du Châtelet, donde fue la entrega de los premios.

Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023, el octavo de una brillante colección que inició en el año 2009 y tuvo continuidad en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, en una ceremonia que se desarrolló en París. Detrás del «diez» argentino quedaron el noruego Erling Haaland (segundo) y el francés Kylian Mbappé (tercero).

«Hoy me toca estar desde otro lado. Estuve muchos años viniendo a esta gala, pero ahora veo jóvenes como Kylian -Mbappé- y Erling -Haaland- que no tengo dudas que van a acceder pronto a este premio», agregó.

«Nunca soñé llegar a tanto, lo dije muchas veces, estuve en el mejor club y en el mejor equipo del mundo y he pasado mucho malos momentos con la selección, pero estoy orgulloso de no haber bajado los brazos y de conseguir la Copa América y el Mundial, que era lo único que me faltaba», dijo suelto y muy genuino.

El mejor futbolista del mundo y capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 llegó a esta gala como el gran favorito a ganar el premio máximo.

De esta manera Lionel Messi suma ahora su octavo Balón de Oro y muy por detrás aparecen el portugués Cristiano Ronaldo, con 5; los neerlandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten y el francés Michael Platini, todos con 3.

Además, el capitán de la «Scaloneta» recibió el trofeo y no escatimó palabras sobre el día del cumpleaños 63 de Diego Maradona, que murió en 2020.

«Quiero hacer la ultima mención a Diego. Hoy es el cumpleaños y no hay mejor lugar para decirle feliz cumpleaños, rodeado de jugadores, entrenadores y como le gustaba y donde quieras que estes, feliz cumpleaños, esto es para vos y lo comparto con vos y toda Argentina», indicó Messi en sus palabras tras recibir el galardón del Balón de Oro.