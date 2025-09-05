viernes, septiembre 5, 2025
Stelatto reorganizó y achicó su Gabinete

La Municipalidad de Posadas dispuso la reorganización de su organigrama, implementando un rediseño de la estructura que reduce la cantidad de secretarías y traslada funciones a áreas con afinidad temática y operativa.

El reordenamiento simplifica la toma de decisiones, acorta circuitos administrativos y genera sinergias entre equipos, y como consecuencia reduce el número de direcciones generales y direcciones.

 

A partir de ahora, el municipio funcionará con siete secretarías: Salud, Deportes y Desarrollo Humano; Obras y Servicios Públicos; Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo; Cultura y Educación; Movilidad Urbana; Gobierno; y Planificación Estratégica y Territorial.

Este reordenamiento se implementará asegurando la continuidad de los servicios y de los canales de atención, priorizando el impacto positivo hacia los vecinos.

