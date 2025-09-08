Se cumplen 35 años del crimen de María Soledad

Un día como hoy, pero en 1990, un crimen conmocionó a Catamarca y al país. La adolescente María Soledad Morales, de 17 años, fue violada y asesinada.

Había ido a una fiesta en una discoteca y su cuerpo fue encontrado el 10 de septiembre a siete kilómetros de la capital provincial. El jefe de la policía de Catamarca ordenó lavar el cuerpo: su hijo estaba involucrado.

Varios “hijos del poder” fueron apuntados, y las sospechas se centraron en Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional.

La familia organizó las multitudinarias marchas del silencio y el gobierno de Carlos Menem intervino la provincia, en lo que marcó el ocaso político de la familia Saadi.