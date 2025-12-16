Ricardo Maciel asumirá como subsecretario de la Yerba Mate

En los próximos días, Ricardo Maciel asumirá como nuevo subsecretario de la Yerba Mate en el Gobierno de Misiones, en reemplazo de Julio Petterson, según confirmaron fuentes oficiales. La designación se produce en un momento de fuerte tensión para el sector yerbatero, uno de los pilares de la economía provincial.

Maciel cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública vinculada al ámbito productivo. Fue titular del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) y actualmente se desempeña como representante de la provincia de Misiones ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), función que continuará ejerciendo en paralelo a su nuevo cargo.

El arribo de Maciel a la subsecretaría se da en un escenario complejo, marcado por reclamos de productores, discusiones en torno a los precios de la hoja verde y la canchada, y la necesidad de reordenar la relación entre los distintos eslabones de la cadena yerbatera. Entre sus principales desafíos estará el de encarar negociaciones con el Gobierno nacional y fortalecer el diálogo con productores, secaderos, cooperativas e industriales.

Desde el Ejecutivo provincial consideran estratégica la designación, ya que la subsecretaría cumple un rol clave en la articulación de políticas para un sector que atraviesa dificultades pero que sigue siendo central para el desarrollo económico y social de Misiones.