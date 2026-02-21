Reforma laboral: los siete diputados Misioneros votaron a favor

Con el respaldo de los siete legisladores por Misiones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención, y deberá regresar al Senado debido a modificaciones introducidas durante el debate.