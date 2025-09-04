Por el mal tiempo, se reprogramó la segunda prueba piloto de la Estudiantina en Posadas

La segunda prueba piloto de la Estudiantina 2025 estaba programada para este miércoles en Posadas, sin embargo por las inclemencias del tiempo se suspendió y postergó para este sábado 6 de septiembre.

“Priorizamos la salud y el disfrute de los chicos y el público, no podemos ser ajeno a las condiciones del tiempo y por eso tomamos la decisión de suspender esta segunda prueba en conjunto con el ejecutivo municipal”, explicó a Canal Doce Andrés de Lima, presidente de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES).

Segunda prueba piloto reprogramada

Participarán 32 colegios y más de cinco mil estudiantes, y la apertura estará a cargo del Instituto San Arnoldo Janssen. El cronograma se mantiene, y cada institución tendrá la posiblidad de tener algunos días más de ensayos.

Se cronometrará el paso de cada colegio y se evaluará el dispositivo organizativo. Esta jornada permitirá medir tiempos, revisar condiciones del recorrido y analizar la operatividad de los equipos de control y asistencia, como parte de la preparación para las noches centrales de la 75° edición.