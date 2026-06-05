Murió el Indio Solari a los 77 años

Este viernes murió el cantante Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos. Tenía 77 años y padecía Parkinson.

El cantante, conocido por su bajo perfil y su esquiva relación con los medios tradicionales, murió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió en Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

El Indio fue el principal letrista y voz de una de las bandas más convocantes e influyentes de Argentina, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Construyó una obra caracterizada por la ambigüedad poética, la crítica social y la independencia respecto de la industria musical. Tanto con Los Redondos como en su etapa solista, reunió algunas de las mayores convocatorias de la historia del rock nacional.

Cronología artística de Carlos «Indio» Solari

1949

Nace Carlos Alberto Solari el 17 de enero en Paraná, provincia de Entre Ríos. Crece y desarrolla gran parte de su formación artística en La Plata. (Wikipedia)

1975-1976 Junto a Skay Beilinson comienza a gestarse el proyecto artístico que derivará en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock argentino. (Wikipedia)

1977-1978

Los Redondos realizan sus primeras presentaciones. La propuesta inicial mezclaba rock, teatro, performance, circo y contracultura, una estética inédita para la época. (Wikipedia)

1985

Publicación de Gulp!, el primer disco de estudio de la banda. Canciones como «La Bestia Pop» y «Superlógico» comienzan a construir el mito ricotero. (Wikipedia)

1986

Sale Oktubre, considerado por críticos y seguidores una de las obras fundamentales del rock argentino. (Wikipedia)

1988

Lanzamiento de Un baión para el ojo idiota, que consolida el crecimiento de la banda. (Wikipedia)

1989

Publicación de ¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado.

Los tres recitales en Obras Sanitarias marcan el salto definitivo de Los Redondos a la masividad. (Wikipedia)

1991

Editan La mosca y la sopa, uno de los discos más populares de su carrera. (Wikipedia)

1993

Publicación del doble álbum Lobo suelto, cordero atado, que profundiza la expansión artística y conceptual del grupo. (Wikipedia)

1996

Sale Luzbelito, una de las obras más celebradas de la banda. (Wikipedia)

1998

Los Redondos incorporan elementos electrónicos en Último bondi a Finisterre, abriendo una nueva etapa sonora. (Wikipedia)

2000

Lanzamiento de Momo Sampler.

La banda ofrece en el estadio Monumental uno de los recitales más multitudinarios de la historia del rock argentino. (Wikipedia)

2001

Se anuncia la separación definitiva de Los Redondos, cerrando una de las etapas más trascendentes de la música popular argentina. (Wikipedia)

2004

Debuta como solista con El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. (Wikipedia)

2007

Publica Porco Rex, consolidando su carrera fuera de Los Redondos. (Wikipedia)

2010

Lanza El perfume de la tempestad. (Wikipedia)

2013

Sale Pajaritos, bravos muchachitos, que incluye colaboraciones con exintegrantes de Los Redondos. (Wikipedia)

2017

Encabeza en Olavarría uno de los recitales más multitudinarios de la historia del rock argentino, con una convocatoria estimada en más de 250.000 personas. El espectáculo queda marcado por una tragedia que provoca dos muertes. (Wikipedia)

2018

Publica El ruiseñor, el amor y la muerte, último trabajo de estudio editado hasta la actualidad. (Wikipedia)

Desde 2017 en adelante

Debido al avance del Parkinson, reduce las actuaciones en vivo y concentra su actividad en grabaciones, publicaciones literarias y proyectos artísticos vinculados a Los Fundamentalistas. (Wikipedia)