Misiones registró un 70% de ocupación turística durante el fin de semana largo

La provincia de Misiones alcanzó un promedio del 70% de ocupación en alojamientos turísticos durante el fin de semana largo por el Día de la Raza, según datos oficiales del Ministerio de Turismo.

Entre las localidades con mayor movimiento se destacaron Puerto Iguazú (72%), San Ignacio (70%), Oberá (55%), Posadas (50%), y El Soberbio (50%), consolidando una media provincial del 70%.

El flujo turístico fue impulsado por una variada agenda de eventos deportivos, culturales y corporativos, que atrajeron tanto a visitantes de cercanía como a turistas regionales.

El dinamismo del fin de semana estuvo marcado por importantes encuentros, como la 52ª Maratón Internacional de Pesca Variada Embarcada “20 Horas” en el Club Pira Pytá, y la 7ª fecha del Campeonato Misionero de Karting 2025 en el Autódromo Rosamonte.

Estos eventos fortalecieron la demanda hotelera y gastronómica, reforzando el posicionamiento de Misiones como destino sede de congresos, competencias y reuniones empresariales gracias a su infraestructura y entorno natural.

Un dato curioso del fin de semana, la conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nada optó por alojarse en un resort de lujo situado a orillas del río Paraná, frente a Paraguay, en una suite Exclusive cuyo precio oscila entre 620.000 y 1.135.000 pesos por noche, dependiendo del plan seleccionado.

Este enclave, además de su exclusividad, destaca por su proximidad a uno de los atractivos turísticos más singulares de la provincia, que tiene un nombre que se hace llamativo en este caso: las Minas de Wanda, ubicadas a tan solo 20 minutos del alojamiento y reconocidas por la extracción de piedras semipreciosas como amatistas, ágatas, topacios y cristales de cuarzo.