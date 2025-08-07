Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, nominados al Balón de Oro 2025

La prestigiosa revista France Football anunció este jueves la lista de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, y entre ellos figuran dos representantes argentinos: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Ambos fueron distinguidos por sus destacadas actuaciones durante la última temporada en sus respectivos equipos y selecciones.

Junto a ellos, integran la nómina figuras de peso como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y el joven prodigio Lamine Yamal, entre otros grandes del fútbol mundial.

Además, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser nominado al Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero del planeta. El marplatense, figura clave en el Aston Villa y la Selección Argentina, ya se quedó con ese premio en las ediciones 2023 y 2024, y ahora buscará consagrarse por tercer año consecutivo.

La ceremonia de entrega de los galardones se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre, en el tradicional Teatro del Châtelet de París. Allí se conocerá quién se llevará el Balón de Oro 2025, el trofeo individual más codiciado del fútbol internacional.