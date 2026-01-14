La inflación de diciembre fue de 2,8% y el 2025 cerró con 31,5%

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en 2025 se registró la inflación más baja en ocho años, acumulando 31,5% en 12 meses y 2,8% durante el último mes del año.

Los analistas compararon la cifra con la registrada en 2017, cuando la inflación anual fue de 24,8%, por lo que ahora prevén que la suba de precios continúe su proceso de desaceleración durante este año, aunque a un ritmo más lento.

Respecto al dato de diciembre pasado, las divisiones con mayor aumento fueron Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

En tanto, en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación 0,4%.

Según las estadísticas el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024 fue de 117,8% y marcó una fuerte desaceleración frente al 211,4% de 2023.

A su vez, la inflación prevista en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para todo 2026 es de 20,5%. En principio, calculan que enero volvería a superar el 2%.

Finalmente, las consultoras privadas señalaron que para que el IPC llegue a un dígito anual recién habría que esperar hasta 2028.