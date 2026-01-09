Fuerte temporal afectó la zona oeste de Posadas

Una fuerte tormenta se desató el jueves por la tarde en Posadas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo en algunos sectores. El fenómeno comenzó cerca de las 17:30 y afectó principalmente a la zona oeste de la ciudad.

Los barrios Villa Cabello, Chacra 146, 148, 239 y Santa Rita concentraron la mayor cantidad de reportes, con árboles caídos, calles bloqueadas y daños puntuales en viviendas. “Tuvimos voladuras de techos y situaciones que requirieron asistencia inmediata”, explicó el director general de Defensa Civil Ricardo Koch.

En ese sentido, informó que en pocas horas se registraron alrededor de 60 milímetros de precipitaciones. “Fue una tormenta de variada intensidad, con ráfagas fuertes en algunos sectores que incluso provocó la caída de árboles que terminaron afectando el suministro eléctrico en distintos puntos”, precisó.