Fin de semana frío en toda la provincia
Según el último reporte del organismo dependiente del Ministerio de Ecología, se espera que el clima mejore progresivamente desde la tarde de este viernes, aunque con descenso de temperaturas y aumento de la sensación térmica baja debido a vientos del sur.
Este viernes todavía se registrarían lluvias aisladas durante la madrugada en el extremo norte, especialmente en zonas como Iguazú y Andresito. Por la tarde, el cielo comenzará a despejarse, y las mínimas se sentirán por la noche, con valores de hasta 6 °C en Bernardo de Irigoyen y sensación térmica de 3 °C.
El sábado se presentará frío y húmedo. Una masa de aire frío favorecerá heladas generalizadas en el centro y norte de Misiones, con mínimas de 2 °C en San Pedro y térmicas cercanas a 0 °C. Por la tarde, las máximas apenas superarían los 15 °C.
El domingo seguirá con tiempo estable y soleado, pero con un amanecer muy frío. Se anticipan mínimas de entre 4 °C y 7 °C, con posibilidad de heladas débiles en zonas bajas y cerca de cursos de agua del centro y norte provincial. Las máximas oscilarán entre los 17 °C y 19 °C.
Desde Alerta Temprana remarcaron que las condiciones de estabilidad se mantendrán durante varios días, con temperaturas en paulatino ascenso a partir del lunes.