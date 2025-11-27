jueves, noviembre 27, 2025
Lo último:
EconomíaInformación GeneralUltimas Noticias

El sábado 29 estarán acreditados los haberes de los trabajadores estatales

Argenta Plus

A través de sus redes sociales, el gobernador Hugo Passalacqua, informó que el próximo sábado 29 de noviembre estarán acreditados los haberes correspondientes a los trabajadores activos de la Administración Pública provincial, así como de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Informo que el sábado 29 de noviembre estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del IPS”, comunicó el mandatario en sus redes sociales oficiales.

También te puede gustar

Inestabilidad

Argenta Plus

Paro de la CGT: Aerolíneas Argentinas se suma a la medida y cancelará al menos 270 vuelos

Argenta Plus

Tiempo bueno y caluroso en Misiones

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *