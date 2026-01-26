Elevado riesgo de incendios en Misiones

En este marco, lo más preocupante para las autoridades es la escasez de humedad y la casi nula probabilidad de precipitaciones, que apenas ronda entre el 5% y el 15%. A esto se suman ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h, actuando como un propagador ideal para cualquier foco ígneo.

Asimismo, desde la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial instan a la población a extremar los cuidados y evitar cualquier tipo de quema, ya sea de residuos o en zonas rurales, dado que las condiciones actuales facilitan que el fuego se descontrole en cuestión de minutos.