Diputados sesionará hoy para tratar los vetos al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

La Cámara de Diputados realizará este miércoles una sesión especial convocada por los bloques opositores. En el temario figuran el tratamiento de los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la de emergencia pediátrica, además de iniciativas para la conformación de comisiones investigadoras y reformas normativas en distintas áreas.

El pedido de sesión se formalizó el viernes pasado. Para habilitar el debate de los vetos será necesario alcanzar los dos tercios de los votos, la misma mayoría requerida para revertirlos.

Los proyectos vetados por el Poder Ejecutivo incluían la actualización de fondos para las universidades y la reapertura de paritarias docentes, así como medidas para reforzar recursos hospitalarios y recomponer ingresos del personal de salud infantil.

La agenda acordada por la oposición también contempla pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al área de discapacidad. También se prevé la citación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Además, se pondrá a consideración la creación de comisiones especiales para indagar en casos como la distribución de fentanilo adulterado y la actuación de la ANMAT. Otro punto será el debate sobre modificaciones al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, ya con media sanción del Senado.

El temario incluye también reformas en la estructura de la ANDIS, la derogación de artículos vinculados a normas sobre discapacidad, programas de prevención del embarazo adolescente, y cambios en organismos como el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Se suman además proyectos para la aprobación de estatutos de la Policía Federal y de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.