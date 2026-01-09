Crece la preocupación por el avance del fuego en Chubut

La situación en la Patagonia continúa siendo crítica a raíz de los incendios forestales que afectan a la región desde hace más de un mes. En Chubut, el avance del fuego obligó a cortar la circulación sobre la Ruta Nacional 40, mientras se mantienen evacuaciones preventivas y ya se contabilizan más de 2.000 hectáreas consumidas.

La temporada de verano en el sur del país se desarrolla en un contexto complejo, tal como se había advertido cuando comenzaron a detectarse los primeros focos ígneos. En las últimas horas, la presencia de humo y la cercanía de las llamas motivaron la interrupción total del tránsito en un tramo clave de la Ruta 40, ante el riesgo para conductores y brigadistas.

Desde el inicio de los incendios, unas 3.000 personas debieron ser evacuadas, cifra que podría incrementarse si las condiciones empeoran. También preocupa la cantidad de animales muertos y el impacto ambiental en toda la Comarca Andina, que permanece bajo alerta permanente.

El corte de la ruta se registra en el tramo comprendido entre El Hoyo y Epuyén, donde trabajan intensamente los equipos de combate. En la zona opera un avión hidrante Boeing 737 Fireliner, considerado el más grande de Latinoamérica, perteneciente a la provincia de Santiago del Estero, con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua.

La magnitud del incendio se ve agravada por factores climáticos adversos. La falta de lluvias intensas desde noviembre generó una fuerte sequía en la región. El jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Ariel Ruiz, explicó que “cuando el fuego es muy grande no hay recursos que alcancen”.

“Tenemos un año de mucha sequía, un invierno muy seco, la cordillera no pudo juntar nieve y eso afectó el reservorio de agua. Eso se transforma en un combustible explosivo”, señaló Ruiz en diálogo con TN. Además, detalló que el fuego “trepó toda la montaña, alcanzó el pinar —una planta muy resinosa— y terminó afectando el tramo de la Ruta 40”.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche se esperan tormentas aisladas en Epuyén. Si bien una caída significativa de agua podría colaborar con las tareas de extinción, la fuerte actividad eléctrica también podría generar nuevos focos, por lo que las autoridades siguen de cerca la evolución del clima.

En este contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso el corte total de la circulación, en coordinación con la Policía del Chubut y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. La medida se mantendrá hasta nuevo aviso y se recordó que ante emergencias se puede llamar al 0800-222-6272 o al 0800-333-0073.

Cerca de las 23 horas del jueves, Vialidad Nacional confirmó el “corte preventivo entre Epuyén y El Hoyo, debido a la aproximación del incendio forestal hacia la calzada”, solicitando a la población respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

El avance de las llamas generó gran preocupación entre vecinos y equipos de emergencia. Una densa columna de humo se elevó desde la montaña mientras el fuego avanzaba por el cerro Pirque. Bomberos y voluntarios advirtieron que el incendio se dirigía hacia la Escuela 81 y el sector sur, y crecía el temor de que alcanzara El Coihue.

Ante esta situación, la Municipalidad de Epuyén dispuso la evacuación preventiva de las zonas El Coihue y De la Angostura. Vecinos y turistas fueron trasladados al gimnasio municipal, habilitado como centro seguro. “Por favor, tomen sus precauciones, sigan las instrucciones de las autoridades y mantengan la calma”, solicitaron desde la comuna.

El último parte del SPLIF indicó que el índice de peligrosidad por incendios es alto en Bariloche y Luis Beltrán, y extremo en El Bolsón, General Conesa, Río Colorado y Viedma.

Desde la Agencia Federal de Emergencias informaron que en los operativos desplegados en Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo participan helicópteros Bell 407 y Bell 412, dos aviones anfibios, dos aviones AT 802, más de 200 brigadistas forestales, autobombas y vehículos logísticos. En total, el dispositivo involucra a unas 350 personas entre combatientes y personal de apoyo.

El operativo es coordinado por la Secretaría de Bosques e integra a múltiples organismos, entre ellos el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, fuerzas de seguridad, municipios, el Ministerio de Educación, Salud, el Ejército y la Gendarmería Nacional.