Comienza la primera prueba piloto de la Estudiantina posadeña

Este miércoles, desde las 9 horas, se realizará la primera prueba piloto de la Estudiantina 2025, el evento más convocante de Misiones.

La Municipalidad, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Educación, dispuso cortes de tránsito y cambios en el recorrido del transporte público a partir de las 6 de la mañana, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la actividad y la seguridad de participantes y asistentes.

El operativo incluye cortes totales en calles internas del microcentro y en la Costanera, además de desvíos para las líneas de colectivo 309 Hospital, 309 Estación y 203. Asimismo, habrá modificaciones de recorrido para las líneas 07 Buenos Aires, 31 y 32 Circunvalación, 201 Manantiales, 27 Itaembé Guazú, 02 Hospital, 05 Parador, 12 San Jorge, 12 Santa Rita y 304 Parque de la Salud, que circularán por avenida Roque Pérez y calle Rivadavia.

Como alternativa para evitar complicaciones en los accesos principales, el municipio sugiere ingresar a la ciudad por las avenidas López Torres, Rademacher y Uruguay. También solicita a vecinos, automovilistas y pasajeros que circulen con precaución, respeten las señales e indicaciones del personal de tránsito y consideren vías alternativas. Las medidas buscan optimizar la circulación y reforzar la seguridad en una jornada que anticipa la magnitud de la próxima Estudiantina.