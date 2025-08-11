Buen tiempo y mañanas frías

Durante la mañana se mantendrá el cielo despejado, mientras que por la tarde se prevé algo de nubosidad en el sur y centro de la provincia.

Las mínimas oscilarán entre 4 °C y 6 °C, con una sensación térmica de 2 °C en San Pedro, y las máximas alcanzarán entre 18 °C y 21 °C, siendo Puerto Iguazú la ciudad más cálida de la jornada.

No se esperan precipitaciones y hay alta probabilidad de nieblas y neblinas en distintos puntos del territorio. Los vientos soplarán del sureste y suroeste, con velocidades de entre 1 y 9 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. La calidad del aire se mantiene en niveles regulares, informó la dirección de Alerta Temprana.