Avanza un frente frío

El ingreso de un frente frío desplaza la inestabilidad sobre la región y provoca cambios en el tiempo este miércoles en Misiones. Si bien se prevé que la jornada mejore durante el transcurso del día, persisten las probabilidades de lluvias en las primeras horas.

El amanecer se presentó fresco y nublado, con marcas mínimas entre los 9 °C y 14 °C. Hacia la tarde, se espera un leve ascenso de la temperatura con valores que oscilarán entre los 19 °C y 23 °C y un cielo parcialmente nublado.

Según el pronóstico, las precipitaciones se concentrarían en el norte provincial, con acumulados de entre 5 y 20 milímetros y probabilidades de ocurrencia de entre 20 y 50 %. La probabilidad de nieblas y neblinas se mantiene baja.

Los vientos soplarán del norte y noroeste con velocidades de entre 2 y 23 km/h, aunque no se descartan ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 70 km/h. La calidad del aire se mantiene en niveles considerados buenos.

La temperatura máxima en la provincia se estima en 23 °C para Montecarlo, mientras que la mínima se registraría en Bernardo de Irigoyen con 9 °C, donde la sensación térmica alcanzaría los 8 °C.