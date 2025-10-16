Alerta amarilla por tormentas para este jueves

Según los pronósticos oficiales, Misiones afrontará un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica entre mañana jueves y el viernes, con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para toda Misiones, destacando la posibilidad de precipitaciones intensas,actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

La Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología, informó que este miércoles el tiempo será principalmente inestable, con cielo nublado a cubierto y chaparrones por la tarde, especialmente en las zonas Sur y Centro. El ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte incrementará la temperatura y favorecerá la desestabilización atmosférica.

Se esperan precipitaciones entre 2 y 13 milímetros y vientos del noreste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. En Puerto Iguazú, la máxima alcanzará los 31°C, con sensación térmica de 33°C.

La situación se agravará este jueves, cuando un área de baja presión genere lluvias y tormentas en toda la provincia. Alerta Temprana indicó que podrían registrarse acumulados de 8 a 99 milímetros, acompañados de actividad eléctrica, ráfagas fuertes y una baja pero posible probabilidad de granizo.