Alejandra Monteoliva asume como ministra de Seguridad

El presidente Javier Milei oficializó este martes la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad Nacional y nombró en su reemplazo a Alejandra Monteoliva, quien asumirá el cargo en las próximas horas. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 851/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Bullrich presentó su renuncia para asumir como senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), banca para la que ya juró en el Congreso. En el decreto, el Gobierno agradeció “los servicios prestados” durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad.

Monteoliva, licenciada en Seguridad y hasta ahora secretaria del área, confirmó la designación a través de sus redes sociales. “Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido”, expresó.

Además, destacó que la doctrina impulsada por Bullrich —basada en “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”— “marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”. Y cerró: “Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”.

Desde Casa Rosada, Adorni también agradeció la gestión saliente y confirmó que el Gobierno enviará “en los próximos días” al Congreso la reforma del Código Penal, uno de los proyectos centrales del área para la nueva etapa.